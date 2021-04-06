شكرا لقرائتكم خبر «كلوب هاوس» يجمع الساخطين على خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة مثل تويتر وفيس بوك محجوبة في إيران، بات تطبيق (كلوب هاوس) المتنفس الوحيد للإيرانيين للتعبير عن سخطهم من نظام خامنئي وانتقاداتهم لأصحاب العمائم.

وقالت صحيفة (لوموند) الفرنسية، «إن التطبيق جديد في إيران لدرجة أنه فلت من الرقابة، وهو شائع بين المواطنين لدرجة تجعل منه غير قابل للتجاهل من قبل النظام».

و(كلوب هاوس) تطبيق دردشة صوتية جديد، متاح فقط (في الوقت الحالي) على أجهزة آيفون، ولا يعطي حق المشاركة إلا عن طريق الدعوة، ما يجعله آمنا بالنسبة للمعارضين للنظام، ويجذب هذا التطبيق آلاف الإيرانيين كل يوم، حيث يناقشون القضايا السياسية في (الغرف) المخصصة للانتخابات الرئاسية.

ويزداد الإقبال في إيران على استخدام التطبيق الصوتي (كلوب هاوس) الذي أصبح متنفسا للعديد من الإيرانيين في الداخل والخارج للتعبير عن آرائهم حول العديد من الموضوعات السياسية والاجتماعية، وتتنوع النقاشات في (الغرف الرقمية) على التطبيق الذي يضم مجموعة واسعة من أطياف المجتمع، وفق تقرير لوكالة.

ويقول التقرير «إن التطبيق ربط الإيرانيين الذين اعتادوا التنفيس عن خلافاتهم التي تبدو أنها غير قابلة للتسوية -المنفيون السياسيون، والمحاربون القدامى في الحرس الثوري، والملكيون، والمدافعون المخلصون عن الثورة الخمينية-.

ويسمح التطبيق الأمريكي للأعضاء بالاستماع والمشاركة في محادثات مباشرة داخل غرف مصنفة وفقا للمواضيع، وداخل هذه الغرف، يتحدث الإيرانيون بصراحة وبأدب معقول، بينما يستمع إليهم عدد كبير من الأشخاص قد يصل إلى ألفي شخص في بعض الأحيان».

ويقول المحلل في مركز الأبحاث (CARPO) عدنان طباطبائي لبلومبيرج «يمكنك أن ترى على الفور كيف يكون الناس أكثر تحضرا عندما يتحدثون عبر (كلوب هاوس)»، وتبرز أهمية التطبيق، بينما تبقى مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة مثل تويتر وفيس بوك محجوبة في إيران.

ويأتي انتشار التطبيق قبل نحو شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، بدأت الحملة الانتخابية افتراضيا على أكثر التطبيقات انتشارا في البلاد بعيدا عن أعين الرقابة، كما لاحظت صحيفة لوموند الفرنسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل، وهي الآن محل اهتمام شرائح واسعة من الإيرانيين، وانطلقت الحملة -افتراضيا- مبكرا تعتمد على تطبيق (كلوب هاوس) الذي لم يصل إليه مقص الرقابة المركزية رغم انتشاره الواسع بين الإيرانيين.