عراقجي يتعرض لهجوم في النمسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة «نور نيوز» الإيرانية بتعرض عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى محاولة اعتداء من قبل معارضين إيرانيين، أثناء توجهه إلى مقر المباحثات بالعاصمة النمساوية فيينا. وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها من فيينا، إلى أنه «تم إحباط محاولة الاعتداء هذه»، لافتة إلى أن «عددا من المعارضين، ممن ينتمون لمنظمة «مجاهدي خلق»، يتجمعون أمام مقر المباحثات ويرددون شعارات معادية».



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