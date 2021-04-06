شكرا لقرائتكم خبر إيراني يقتل 8 من أفراد عائلته وينتحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرجل (50 عاما) تردد أنه أصاب ثلاثة أشخاص آخرين في واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة الأهواز، غير أن التقرير لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بمصير زوجتي الرجل.
وقال التقرير «إن المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، له سجل جنائي وقضى عقوبة سابقة في السجن، لكن دون إيضاح لطبيعة العقوبة ولا التهمة التي أدين فيها».
واستخدام الأسلحة في جرائم العنف الأسري أمر نادر في إيران، حيث لا يسمح للمواطنين سوى بامتلاك بنادق صيد.
وفي عام 2017، قتل سجين كان في إجازة مؤقتة خمسة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم بمدينة أراك وسط إيران، وفي عام 2016، قتل رجل 10 من أقربائه في منطقة ريفية نائية جنوبي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيراني يقتل 8 من أفراد عائلته وينتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.