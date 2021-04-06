شكرا لقرائتكم خبر إيراني يقتل 8 من أفراد عائلته وينتحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الظروف المعيشية الصعبة إيرانيا إلى قتل ابنته البالغة 9 سنوات، و7 من أقارب زوجتيه قبل أن ينتحر، جنوب البلاد حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرجل (50 عاما) تردد أنه أصاب ثلاثة أشخاص آخرين في واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة الأهواز، غير أن التقرير لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بمصير زوجتي الرجل.

وقال التقرير «إن المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، له سجل جنائي وقضى عقوبة سابقة في السجن، لكن دون إيضاح لطبيعة العقوبة ولا التهمة التي أدين فيها».

واستخدام الأسلحة في جرائم العنف الأسري أمر نادر في إيران، حيث لا يسمح للمواطنين سوى بامتلاك بنادق صيد.

وفي عام 2017، قتل سجين كان في إجازة مؤقتة خمسة أشخاص وأصاب أربعة آخرين في هجوم بمدينة أراك وسط إيران، وفي عام 2016، قتل رجل 10 من أقربائه في منطقة ريفية نائية جنوبي البلاد.