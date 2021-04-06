10 مسؤولين إيرانيين متهمون بإسقاط الطائرة الأوكرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدعي العسكري الإيراني أمس إصدار لوائح اتهام بحق 10 مسؤولين بشأن حادثة الطائرة الأوکرانية المنكوبة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المدعي غلام عباس ترکي القول، في مراسم تسليم مهامه إلى خلفه ناصر سراج، إنه تم إصدار لوائح اتهام بحق عشرة مسؤولين تورطوا في حادث سقوط الطائرة الأوکرانية في يناير 2020، مضيفا أن القضاء هو الذي سيبت في هذه القضية.

والطائرة المنكوبة هي من طراز بوينج 737 وتابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، وتم إسقاطها بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز، ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.