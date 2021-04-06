إيران تعلق رحلاتها السياحية إلى تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية اتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا قرارا بالتعليق والإلغاء الفوري لكافة الرحلات السياحية إلى تركيا. وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي خاطب كلا من وزير الداخلية ورئيس مقر العمليات بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا لتعليق الرحلات من وإلى تركيا برا وجوا لمدة أسبوع على خلفية تسجيل الأخيرة إصابات بفيروس كورونا المتحور. يأتي هذا في وقت تسجل فيه إيران نفسها ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة والوفاة بكورونا.

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