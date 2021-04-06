إيران تدعي القبض على جواسيس في أذربيجان

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ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن المدير العام للأمن في أذربيجان الشرقية قوله «إنه تم اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس على صلة بأجهزة أمنية لدول مختلفة». ونقل موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن مسؤول بوزارة الاستخبارات قوله «تم اعتقال جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرقية الإيرانية، كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في دول عدة».
وقال مدير المخابرات «إن المتهمين متورطون في عمليات احتيال وتزوير مستندات وإعداد وشراء وبيع شيكات بنكية»، مضيفا «حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 50 ألف شيك»، وفقا للوكالة. وأعدمت السلطات العام الماضي إيرانيا أدين بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية.
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