أمسية دوري الأبطال.. السيتي يواجه دورتموند وعينه على تحقيق انتصار مريح في الذهاب

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية استاد الإمارات، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

ويسعى أبناء غوارديولا إلى الإطاحة برفقاء هالاند بفارق مريح يخول لهم لعب مباراة الإياب في ملعب سيغنال إيدونا بارك بأريحية كبيرة، فيما يطمح دورتموند إلى العودة بانتصار من مانشستر لوضع قدمه الأولى في النصف.

ووفقا لموقع “هو سكورد”، فإن التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي، ودورتموند في المباراة، كالآتي:

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: زينشينكو – دياز – ستونز – كانسيلو.

الوسط: جوندوجان – رودريجو – دي بروين.

الهجوم: فودين – سترلينج – سيلفا.

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: هيتز.

الدفاع: كان – أكانجي – هوميلس – جيريرو.

الوسط: ديلايني – داؤود- بيلينجهام.

الهجوم: هازارد – هالاند – ريوس.