المتهم بقتل الطفل عدنان: نسيت ما دار بيني وبينه.. وسقوطه في “الدرج” سبب وفاته

جدة - عبدالحي حسين - انطلقت اليوم الثلاثاء بطنجة، مناقشة ملف الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف، حيث انطلقت الغرفة الجنحة الإستئنافية في الإستماع إلى المتهم الرئيسي.

وبدا المتهم ع.ح متمسكا بروايته داخل المحكمة، حيث أكد أنه نسي مجريات حديثه مع الطفل عدنان، وأنه يتذكر فقط أن الأخير رافقه إلى سطح منزله و”سقط في الدرج”، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

كما أكد المتحدث، تورط أصدقائه الثلاثة، المتابعين في الملف، مشيرا إلى أنهم قدموا له المساعدة في “إخفاء” جرمه.

وكانت المحكمة قد قضت ابتدائيا بالإعدام على المتهم الرئيسي في ملف قتل الطفل عدنان، الذي خلف موجة من الغضب، والحزن في صفوف المغاربة.

ويتابع في قضية قتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.