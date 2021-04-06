تحكيم أنغولي لمباراة الرجاء وبيراميدز

جدة - عبدالحي حسين - استقرت لجنة التحكيم، التابعة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على اسم الحكم الأنغولي “هيلدر مارتينز روريغيز كاربايو”، لإدارة مباراة الرجاء الرياضي، وبيراميدز المصري، لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويساعد هيلدر مارتينز كلا من مواطنيه، إينفيلدو ميريلس دوليفيرا، مساعدا أول، وداسيلفا خوليو، مساعد ثانيا، فيما أسندت مهمة مندوب المباراة لعين محمد مومن علي من جيبوتي.

ويواجه الرجاء الرياضي نظيره بيراميدز المصري، يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

يذكر أن الرجاء يتصدر مجموعته بتسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط على بيراميدز المصري الثاني، وست نقاط على نكانا الزامبي الثالث، فيما يحتل نامونغو الكونغولي الرتبة الأخيرة من دون نقاط.