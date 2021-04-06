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أشبال الأطلس داخل القاعة يدخلون في تجمع إعدادي استعدادا للاستحقاقات المقبلة

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 32 سنة في تجمع إعدادي مغلق، ما بين 7و14 أبريل الجاري، في مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة.

ويدخل التجمع الإعدادي المذكور في إطار استعدادات أشبال الأطلس للاستحقاقات المقبلة، التي ستشارك فيها النخبة الوطنية.

ووجه محمد ماعوني، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 23 سنة، الدعوة إلى 15 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من:

بلال حميدوش، ومحمد شريدو، ومحمد كرم، وعادل الجودي، وأنس نصر، وخليل وهارة، وأنس دحاني، ومعاد سينا، وأيوب مساط، وعثمان الإدريسي، وإلياس المسعودي، وأنس بقالي، وياسين الصالحي، وزكرياء كوسي، وعبد الرحمان الشرفي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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