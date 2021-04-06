المنتخب الوطني داخل القاعة يدخل في تجمع إعدادي استعدادا لكأس العالم

جدة - عبدالحي حسين - يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تجمع إعدادي، إلى غاية 14 أبريل 2021، في مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة.

ويدخل التجمع الاعدادي المذكور في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، التي ستجرى أطوارها في ليتوانيا، في الفترة المتراوحة، ما بين 12 شتنبر و3 أكتوبر 2021.

وفيما يلي قائمة اللاعبين، الذين وجه إليهم المدرب، هشام الدكيك، الدعوة للمشاركة في المعسكر المذكور:

خالد كورعي، وزياد أحميش، وعبد الكريم أنبية، وحمزة سالمي، ورضا الخياري، وعثمان بومزو، وسفيان بوريط، ومحمد أشرف، سعود، وإدريس الرايس فني، وسعد كنية، وعبد اللطيف، ويوسف المزراعي، وأنس الطيبي، وسفيان لحليوي، ويوسف جواد، وأيوب ونظوري، وإسماعيل أمزال، وياسين المفتاحي، ومحمد جواد.