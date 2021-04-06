اخبار العالم

المنتخب الوطني داخل القاعة يدخل في تجمع إعدادي استعدادا لكأس العالم

0 نشر
عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تجمع إعدادي، إلى غاية 14 أبريل 2021، في مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة.

ويدخل التجمع الاعدادي المذكور في إطار استعدادات النخبة الوطنية للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة، التي ستجرى أطوارها في ليتوانيا، في الفترة المتراوحة، ما بين 12 شتنبر و3 أكتوبر 2021.

وفيما يلي قائمة اللاعبين، الذين وجه إليهم المدرب، هشام الدكيك، الدعوة  للمشاركة في المعسكر المذكور:

خالد كورعي، وزياد أحميش، وعبد الكريم أنبية، وحمزة سالمي، ورضا الخياري، وعثمان بومزو، وسفيان بوريط، ومحمد أشرف، سعود، وإدريس الرايس فني، وسعد كنية، وعبد اللطيف، ويوسف المزراعي، وأنس الطيبي، وسفيان لحليوي، ويوسف جواد، وأيوب ونظوري، وإسماعيل أمزال، وياسين المفتاحي، ومحمد جواد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا