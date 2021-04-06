مسؤول في وكالة الأدوية الأوربية: هناك علاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية

جدة - عبدالحي حسين - تزايد الخلاف الدولي حول وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا، الذي يستعمله المغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحالات تجلط الدم، التي سجلت في عدد من الدول، أهمها بريطانيا.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تصريحات مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوربية، أكد فيها وجود “صلة” بين لقاح أسترازينيكا، وحالات تجلط الدم، التي لوحظت بعد أخذه، في مقابلة مع صحيفة “إل مساجيرو” الإيطالية.

وقال ماركو كافاليري، مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوربية: “يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح، ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا.. باختصار، في الساعات القليلة المقبلة، سنقول إن هناك صلة، ولكن لا يزال يتعين علينا فهم الكيفية، التي يحدث بها ذلك”.

وتصريحات المسؤول في وكالة الأدوية الأوربية، تأتي، بعد يومين من إعلان السلطات الصحية في بريطانيا وفاة 7 أشخاص، بسبب “تجلط دموي نادر”، بعد استخدام لقاح أكسفورد – أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات البريطانية إن 7 أشخاص توفوا، بسبب “جلطات دموية نادرة”، بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وكانت أكثر من 12 دولة أوقفت استخدام لقاح أسترازينيكا، بشكل مؤقت، خلال الشهر الجاري، بعد تقارير تربط بينه، وتجلط نادر في الدم لدى عدد من الأشخاص، ومع ذلك، يعتبر لقاح أسترازينيكا حيويا في مواجهة انتشار كورونا، بسبب سهولة نقله، وسعره الرخيص، إذ إنه حصل على تصريح بالتسويق المشروط، أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.