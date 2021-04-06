الإصابة تبعد شاكير عن الميادين مدة ثلاثة أسابيع

جدة - عبدالحي حسين -

يغيب لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، عبد الرحيم شاكير عن الميادين مدة ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بيراميدز المصري، برسم ثالث جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر الرجاء بلاغا له عبر صفحته الرسمية “فايسبوك”، يخبر فيه أن اللاعب عبد الرحيم شاكير، تعرض لكسر على مستوى إحدى فقرات العمود الفقري، خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز المصري.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه بعد تأكيد التشخيص، يعلن النادي أن اللاعب عبد الرحيم شاكير سيخضع لعلاج مكثف، وسيغيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وانضاف شاكير للاعب الوردي، الذي سيغيب هو الآخر عن صفوف الرجاء مدة ثلاثة أسابيع؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعكسر التدريبي للمنتخب الوطني المحلي.