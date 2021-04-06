وفد جزائري ينسحب من اجتماع إقليمي بسبب خريطة المغرب!

جدة - عبدالحي حسين - انسحب وفد جزائري، اليوم الثلاثاء، من الاجتماع الإقليمي لمديري عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بسبب اعتماد هذا الأخير لخريطة المغرب كاملة، بما فيها كل أقاليمه الجنوبية.

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن الوفد الجزائري رفض أن تشمل خريطة المغرب المعتمدة أقاليمه الجنوبية، واعتبر المدير العام للجمارك الجزائرية أن نشر هذه الخرائط يتنافى مع الشرعية الدولية، وقرارات، وتوصيات الأمم المتحدة، وطلب من رئيس الدورة سحبها الفوري، وكل مستند، وإعلان، أو وثيقة تفيد ضم الأقاليم الجنوبية للمغرب.

وأمام عدم تجاوب رئيس الجلسة مع الطلب الجزائري، واعتماده خريطة المغرب كاملة غير مجتزئة، انسحب وفد الجارة الشرقية من الاجتماع.

يذكر أن موقف الجزائر، اليوم، في الاجتماع الإقليمي لمديري عموم الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط، يأتي بعد تصريحات، أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، واستغرب فيها تحول قضية الصحراء المغربية إلى قضية أساسية عند الجزائر، وقال: “من له توجه يجب أن يعبر عنه بوضوح، والجزائر لها موقف وتوجه، ولها دور في خلق النزاع، واستمراره، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في النزاع”.

وشدد بوريطة على أن النزاع المفتعل في الصحراء، هو في الحقيقة خلاف بين المغرب والجزائر، مطالبا بأن يجلس البلدان على طاولة حوار مباشر، بدل “المناورات”.