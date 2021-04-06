الارياني: تصريحات قيادات حوثية عن استعدادها لتبادل الاسرى تضليل سياسي وإعلامي

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" ان تصريحات قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن تبادل كامل للأسرى حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي"



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالي اسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقية انها لا تبذل اي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من اسر ومناطق محددة".

واشار الوزير الارياني الى أن مليشيا الحوثي وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الاسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، بعد طرحها شروط تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد اسراه في مأرب بالقوة.

واضاف " في جولة التفاوض الاخيرة رفضت مليشيا الحوثي منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الاربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم باسرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 اعوام كنسبة في قائمة التبادل".

ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث لإعطاء هذا الملف الانساني الاولوية في جهودها، والضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد واطلاق كافة الاسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.