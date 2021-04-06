الكويت.. تسجيل 1403 إصابات جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 239 ألفا و 952 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 1373.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 216 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 1432 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 224 الفا و701 حالة.