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هيئة الضرائب تعتزم تطبيق نظام جديد للحد من التزوير

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، عزمها تطبيق نظام جديد في معاملاتها الضريبية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "ستباشر في اعتماد النظام الرقمي بين فروعها ودوائر التسجيل العقاري للحد من حالات التزوير والتلاعب الضريبي.

وأضافت، أن "النظام سيعود بالنفع لزيادة الحصيلة الضريبية وتسهيل اجراءات المكلف وانسيابية في العمل الوظيفي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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