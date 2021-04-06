هيئة الضرائب تعتزم تطبيق نظام جديد للحد من التزوير

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "ستباشر في اعتماد النظام الرقمي بين فروعها ودوائر التسجيل العقاري للحد من حالات التزوير والتلاعب الضريبي.

وأضافت، أن "النظام سيعود بالنفع لزيادة الحصيلة الضريبية وتسهيل اجراءات المكلف وانسيابية في العمل الوظيفي".

