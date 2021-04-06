انت الان تتابع خبر هيئة الضرائب تعتزم تطبيق نظام جديد للحد من التزوير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، عزمها تطبيق نظام جديد في معاملاتها الضريبية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انها "ستباشر في اعتماد النظام الرقمي بين فروعها ودوائر التسجيل العقاري للحد من حالات التزوير والتلاعب الضريبي.
وأضافت، أن "النظام سيعود بالنفع لزيادة الحصيلة الضريبية وتسهيل اجراءات المكلف وانسيابية في العمل الوظيفي".
وأضافت، أن "النظام سيعود بالنفع لزيادة الحصيلة الضريبية وتسهيل اجراءات المكلف وانسيابية في العمل الوظيفي".