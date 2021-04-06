مقتل 100 في اشتباكات حدودية بين منطقتين بإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول إقليمي اليوم الثلاثاء إن اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 100 على الأقل.

وقال أحمد حميد نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، إن حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضية واستمرت حتى اليوم الثلاثاء.



وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر علي بيديل، وهو متحدث باسم المنطقة الصومالية، أن 25 شخصا قُتلوا كما قُتل "عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم الثلاثاء.

ولم يرد على طلبات للتعليق على بيان حميد، بحسب رويترز.