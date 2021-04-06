المرتزقة والاتفاق التركي.. اليونان تناقش الملفات الشائكة مع ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من العاصمة الليبية طرابلس، إن أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيًّا، وليس الأطراف البعيدة عنها، متعهدًا بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وأوضح رئيس وزراء اليونان، أن الهدف الرئيسي لزيارته هو استئناف عمل السفارة في ليبيا، مؤكدًا أنه بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيتم افتتاح القنصلية في بنغازي.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين ليبيا واليونان في ترسيم الحدود فيما بين البلدين.

وبين ميتسوتاكيس أن فرض الاستقرار سيزيد فرص الاستثمار في الأمن والصحة والاقتصاد وإمكانية التعامل مع ليبيا في الطاقة والصحة والتعليم.



ومن جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق الجميع، معربًا عن استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.

وتابع قائلًا: "تناقشنا مع الجانب اليوناني في فتح سفارة اليونان في ليبيا وتقديم التأشيرات وفتح ملف الصحة ونتطلع لتعاون أكبر في المجال الاقتصادي والتدريب العسكري".

ووصل رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة طرابلس، ظهر الثلاثاء، للقاء نظيره عبدالحميد الدبيبة؛ من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي سياق أخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الوزراء اليوناني في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس.



وبحث الاجتماع الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.