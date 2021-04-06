الحريري يلتقي بابا الفاتيكان أواخر الشهر الجاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن لقائه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في 22 إبريل/نيسان الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للحريري في بيان أنه تبلغ اليوم الثلاثاء من سفير الكرسي الرسولي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الحريري في الفاتيكان في 22 أبريل/نيسان الجاري.

وذكر البيان أن الحريري قد تقدم بطلب اللقاء قبل حوالي أسبوعين، وسيشمل برنامج زيارته لقاء أيضا مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وتأتي زيارة الحريري إلى الكرسي الرسولي في الفاتيكان بعد حراك دولي يقوم به منذ تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية وشمل العديد من الدول.

وتكتسب زيارة لرئيس الوزراء المكلف إلى روما أهمية كبيرة خصوصاً في ظل الاتهامات التي يوجهها الرئيس ميشل عون للحريري بالسعي إلى تهميش المسيحيين.

وحتى اليوم لم تنجح الوساطات والتدخلات الدولية والإقليمية المستمرة منذ 6 أشهر من إقناع الأطراف اللبنانية خصوصاً الحريري وعون على الاتفاق على تشكيل حكومة رغم الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه لبنان.