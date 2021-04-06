"بيوت الأشباح" .. فيلم وثائقي لـ"الخليج 365"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بعد مضي عامين على عزل "الإخوان" عن الحكم في السودان، بدأت الأقنعة تتكشف بشكل متسارع عن "بيوت الأشباح"، تلك الأوكار التي أستغلها التنظيم الإرهابي لتعذيب خصومه السياسيين.

ومع إتساع مساحات الحريات بفضل التغيير السياسي، وشروع النيابة العامة في التحقيق بهذه الإنتهاكات الجسيمة إرتفع الجرأة لدى الناجين من وحشية "بيوت الأشباح" للإفصاح عن تفاصيل عن الوحشية التي تعرضوا لها بهذه الأوكار.



روايات تقشعر منها الأجساد، عندما تستمع من الذين كُتب لهم النجاة من الذئاب البشرية، أن التعذيب يصل حد الموت، قبل أن تمر بنقطة الإغتصاب وضرب مبرح، والصقعات الكهربائية وشتائم لك ولعائلتك، وفق أحاديث متفرقة "للعين الإخبارية".

أمين عمر.. العقل المدبر لإخوان السودان بقبضة السلطات

ملف التعذيب في عهد إخوان السودان والذي خلف عشرات الالاف من الضحايا، بحسب حقوقين، أنه يرتقي لمرحلة التجريم الدولي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بمقتضى ميثاق روما وينبغي صدور مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية بحق المتورطين.

ووثق سودانيون، للطبيب علي الفضل كأول ضحية لبيوت الأشباح الإخوانية، وكأبشع جريمة قتل في تاريخ البلاد، بعد ما تم تركيب مسمار براسه داخل المعتقل الذي أقتيد إليه على خلفية إضراب الأطباء في العام 1990م، حيث كانت نقابة الأطباء أول من وقفت ضد تنظيم الحركة الإسلامية.

