المشير خليفة حفتر: لن يسمح لأحد بالمساس بالبلاد أو التلاعب بمصيرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه لن يسمح لأحد بالمساس بالبلاد أو التلاعب بمصيرها.



وطالب القائد العام للجيش الليبي، خلال كلمة له، حكومة الوحدة الوطنية بـ"العمل بكل قوة لإخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها".

وقال: "نطمئن شعبنا وجميع قبائلنا على الأراضي الليبية بأن قواتنا لا تزال قوية ومستعدة".

وشدد حفتر على أن "القوات المسلحة هي صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".