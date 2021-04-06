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السعودية تسجل قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت السعودية، الثلاثاء، قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة .

 

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

 

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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