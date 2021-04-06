شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 100 في اشتباكات بإثيوبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي - رويترز

أكدت مصادر إثيوبية، مقتل 100 شخص على الأقل، في اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية، في أحدث تفجر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو / حزيران المقبل.

وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، أحمد حميد، إن حوالي مئة مدني قُتلوا في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضي، واستمرت حتى الثلاثاء. وألقى باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

وذكر متحدث باسم المنطقة الصومالية، علي بيديل، أن 25 شخصاً قُتلوا الجمعة كما قُتل «عدد غير معروف من المدنيين» في هجوم لاحق شنته القوات نفسها الثلاثاء.