شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يحضون ماكرون على تجميد أصول مشبوهة لسياسييهم بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حثت رسالة مفتوحة وقعها أكثر من 100 شخصية لبنانية، الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك «مافيا سياسية اقتصادية» أغرقت البلاد في الأزمات والبؤس.

وقالت الرسالة التي نشرتها صحيفة «لوموند»، إن على ماكرون إصدار تعليمات «من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون».

وأضافت أن، «المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعانيه الكثير من اللبنانيين».

وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا، لبعض القادة الأفارقة، ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.

واعتبرت الرسالة، أن «هذا الفساد المستشري على نطاق واسع ساهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين»، من خلال إفراغ الخزينة، والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.

وتضمنت الرسالة توقيعات أطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني اللبناني. وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مارس/ آذار الماضي، بأنه «آن الأوان» لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.

وكان ماكرون دعا إلى تغيير جذري في لبنان، بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت، معرباً عن سخطه إزاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية.