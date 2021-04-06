شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقي مديري المنظمات التابعة للجامعة العربية بتونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

اختتم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زيارة، الثلاثاء، لتونس، استغرقت يومين، بعقد اجتماع مع المديرين العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، التي تتخذ من تونس مقراً لها، منهم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» محمد ولد أعمر، والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبدالرحيم سليمان، والأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي، والمدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر.

وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بأنه تم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول سبل الارتقاء بالعمل العربي المشترك بشكل عام، وفي المجالات التي تختص بها كل منظمة بشكل خاص.

وأضاف أن أبو الغيط أكد دعمه المستمر لعمل المنظمات في كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها، بما يخدم المصالح العربية، وبما يساعد في تحقيق الأهداف المنوطة بكل منظمة.

وكان أبو الغيط التقى، مساء أمس الأول الاثنين، وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وتم في اللقاء بحث مجمل التحديات التي تواجه مسيرة العمل العربي المشترك، وتفعيل دور الجامعة في الملفات الخاصة ببعض الدول العربية، التي تعيش أوضاعاً استثنائية، وفي مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية.

وتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي عادة ما يتم بحثها خلال اجتماعات مجلس الجامعة، سواء على مستوى القمة، أو على المستوى الوزاري.

ولفت المصدر إلى أن الجرندي جدد لأبو الغيط، استعداد تونس لتقديم العون الممكن لتجاوز أي عقبات قد تعترض سبيل عمل الجامعة، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول، في خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.