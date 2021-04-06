شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيز يبشر بقرب نهاية «كابوس كورونا» مع زيادة التلقيح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

تعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الثلاثاء، بتسريع وتيرة التلقيح في الأسابيع المقبلة لتحقيق هدف تطعيم 70 % من السكان ضد «كوفيد 19» بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل، مبشراً ب«نهاية الكابوس»، مؤكداً أن حكومته لا تعتزم تمديد حال الطوارئ الصحيّة الحالية.

وقال سانشيز للصحفيين: «نحن في بداية نهاية الجائحة»، وأضاف: «وتيرة التلقيح ستتسارع في إبريل / نيسان، وسنتحسن كلّ شهر» بفضل زيادة شحنات اللقاح التي سجلت تأخيرات عدة حتى الآن.

ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أنه يتوقع أن تتلقى إسبانيا أكثر من 87 مليون جرعة بين إبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول المقبل. وأكد أن حكومته لا تعتزم تمديد حال الطوارئ الصحيّة التي تقيّد التنقلات وتنتهي في التاسع من مايو/ أيار.

وأشار سانشيز إلى أن رفع حال الطوارئ لا يعني نهاية القيود، إذ يمكن لمختلف الأقاليم إقرار تدابير مثل غلق المتاجر والمطاعم للحدّ من انتشار الفيروس. وقال رئيس الحكومة الإسباني: «نقترب من نهاية هذا الكابوس»، لكنّه نبّه مواطنيه إلى «التزام اليقظة». وأكد سانشيز أن لقاح أسترازينيكا «آمن من دون أدنى شكّ» على غرار اللقاحات الثلاثة الأخرى المرخصة في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ بداية التطعيم، تلقى 6 % فقط من إجمالي 47,3 مليون إسباني جرعتي لقاح مضاد لكورونا. ووفق السيناريو الحالي، سيتلقى خمسة ملايين شخص جرعتي لقاح بحلول الثالث من مايو/ أيار المقبل، وسيرتفع الرقم إلى عشرة ملايين شخص في أول أسابيع يونيو/ حزيران، و15 مليون شخص بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل.

والهدف هو ضمان تلقيح 33 مليون شخص بحلول نهاية أغسطس/ آب، أي 70 % من إجمالي السكان.

وإسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من فيروس كورونا، وسجلت رسمياً أكثر من 75 مليون وفاة جراءه من بين 3,3 مليون إصابة.