شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أمريكية تحفز موظفيها على التطعيم بمنح وإجازات مدفوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من منح تصل إلى 500 دولار إلى تسديد بدل النقل مروراً بساعات عمل مدفوعة على سبيل التعويض، يتنافس بعض مديري الشركات الأمريكية على تقديم محفزات؛ لتشجيع موظفيهم على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أملاً في استعادة الأنشطة بصورة طبيعية.

في الولايات المتحدة، يمكن للشركات استحداث مراكز تطعيم إذا ما التزمت تشغيلها خلال ساعات العمل وبصورة مجانية لجميع العمال، ويشمل الموظفين منهم والمتعاقدين الفرعيين. وعلى سبيل المثال، تقدم مجموعة «جي بي اس» العملاقة في مجال إنتاج اللحوم مئة دولار لكل موظف يتلقى اللقاح، وهي وزعت وثائق بلغات عدة للتشديد على سلامة التلقيح وفاعليته. وفي منتصف آذار/ مارس، كان ما يقرب من ثلث موظفيها البالغ عددهم 60 ألفاً قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

كذلك تدفع شبكات متاجر كبرى عدة تعويضات لموظفيها الراغبين بتلقي اللقاح، هي عبارة عن ساعتين أو أربع ساعات عمل مدفوعة.

وقال المسؤول عن شبكة متاجر «ألدي» للمنتجات الرخيصة في الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إن هذا الأمر «يلغي الحاجة إلى الاختيار بين كسب الرزق وحماية الصحة».

تلقيح إلزامي

كما تدفع سلسلة متاجر «تارغت» بدل تنقلات بمقدار ثلاثين دولاراً لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح. أما متاجر «كروغر» فتقدم علاوة مقدارها مئة دولار للأشخاص الذين تلقوا اللقاح وأيضاً لأولئك الذين يرفضون تلقي اللقاح لأسباب طبية أو دينية، شرط أن يخضعوا لبرنامج تربوي بشأن الصحة.

كما أن «الأشغال البسيطة» تؤخذ في الاعتبار؛ إذ إن منصة توصيل المشتريات «إنستاكارت» تقدم 25 دولاراً للعاملين معها، وهم لا يحملون صفة موظفين.

وكان رئيس شركة الطيران «يونايتد إيرلاينز» سكوت كيربي تحدث في كانون الثاني/ يناير عن إمكان جعل التلقيح إلزامياً للطيارين وأفراد طواقم الرحلات وسائر الموظفين.

غير أن ناطقاً باسم الشركة قال أخيراً لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «يونايتد إيرلاينز» لم تصل إلى هذه المرحلة بعد، وهي تسعى حالياً إلى تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على اللقاح في الولايات المختلفة وطريقة الحصول على الكميات اللازمة.

غير أن الشركات يمكنها بصورة عامة إرغام موظفيها على تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، على ما قالت الأستاذة في كلية هاستينغز للحقوق في جامعة كاليفورنيا دوريت ريس. لكنها تحدثت عن «بعض التحفظات» على هذا الأمر.

الفئات الأكثر عرضة

ولفتت الخبيرة القانونية إلى أن اللقاحات المستخدمة حالياً في الولايات المتحدة تُقدّم وفق نظام غير اعتيادي، لدواء موجه لمجمل السكان، مع إذن استخدام طارئ و«إطار قانوني لا يزال غامضاً».

وأشارت إلى أن كل ولاية يمكن أن تصدر توصياتها الخاصة في هذا المجال.

ويمكن للشركات أيضاً في هذه الحالة أن تتفاوض مع النقابات على الشروط الواجب اعتمادها.

كذلك يمكن إعفاء بعض الموظفين لأسباب طبية أو دينية.

وفي الوقت عينه، يمكن لأصحاب العمل أن يتعرضوا للملاحقة بتهمة عدم بذل جهود كافية؛ لتفادي ظهور بؤر وبائية في حرم شركاتهم، وفق ريس.

واعتبرت الخبيرة القانونية أنه من الملائم لبعض الشركات العاملة مع أشخاص من الفئات الأكثر عرضة لتبعات الإصابة بالفيروس، من بينها دور المسنين أو السجون، أن تجعل اللقاح إلزامياً.