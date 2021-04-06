شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة ينتظم في معسكر داخلي بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

انتظم فريق الكرة بنادي الفجيرة في معسكر داخلي بأحد فنادق دبي، وذلك تأهباً للمباريات الثلاث المتبقية والحاسمة في دوري الخليج العربي، والتي تجمع فريق الذئاب بكل من الوحدة في الجولة المقبلة،ثم خورفكان ومن بعدها عجمان في الجولة الأخيرة.

ويستمر معسكر الفجيرة لخمسة أيام، ويبحث خلالها التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق عن مباراة ودية، وقد تمت مخاطبة أكثر من ناد بعد اعتذار فريق الوصل في اللحظات الأخيرة ، وينتظر البياوي رد بقية الأندية بما فيها فريق دبا الحصن الذي سيغيب عن مباريات الجولة 20 من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن الفجيرة تراجع للمركز قبل الأخير في روليت الدوري بعد الخسارة الأخيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، ليبقى عند نقاطه ال14 السابقة، متساوياً مع عجمان الذي يتفوق بفارق الأهداف.