شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لنهائي «كأس الخمسين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي «كأس الخمسين» التي تجمع فريقي شباب الأهلي والنصر في الساعة السابعة و5 دقائق من مساء الجمعة على استاد نادي الشارقة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة باعتباره الفائز من الدور قبل النهائي الأول، وفريق النصر على يمين المنصة باعتباره الفريق الفائز من الدور قبل النهائي الثاني وفقاً لنظام لائحة البطولة، وسيرتدي فريق شباب الأهلي الزي الأحمر كاملاً، بينما سيلعب النصر بالطقم الأزرق كاملاً.

ولن يشهد النهائي احتساب أي أشواط إضافية؛ وذلك حسب المادة 15 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي، والتي تنص على الاحتكام إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وتزامناً مع حملة «كأس الخمسين»، فقد تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، في متحف الاتحاد بإمارة دبي عصر اليوم الأربعاء؛ حيث ينطلق مؤتمر نادي شباب الأهلي في الثالثة عصراً، يليه المؤتمر الخاص بنادي النصر في الثالثة والنصف.

ترأس الاجتماع الفني وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين بحضور ممثلي ناديي شباب الأهلي والنصر، وممثل شرطة الشارقة، وشركة الأمن الخاصة، وممثل لجنة الحكام، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الشارقة.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة مساء الخميس ولمدة ساعة لكل فريق؛ حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق فريق النصر في السادسة مساءً، يليها تدريب فريق شباب الأهلي.