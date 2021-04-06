شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبدأ تحضيراته مبكراً للموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

قررت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء إسناد مشروع تطوير كرة القدم في النادي بداية من الموسم المقبل إلى إحدى المدارس الأوروبية العريقة، من خلال تولي مهمة تدريب جميع فرق المراحل السنية حتى الرديف، مدربين يمتلكون أعلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية في تأسيس اللاعبين، وتكوينهم فنياً وبدنياً وإكسابهم المهارات اللازمة.

كما سيكون للمدربين المواطنين في النادي دور مهم من خلال وجودهم كمساعدين لإكسابهم مزيداً من الخبرات عبر الاحتكاك مع مدربين عالميين.

اللوغاني

وأكد على حسين اللوغاني رئيس شركة الكرة، أن ناديه بدأ الاستعداد مبكراً للموسم المقبل من أجل مواصلة التوهج والإبداع على جميع الصعد، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية النادي في خلق أفكار جديدة وتطوير الأفكار الحالية لتحقيق طفرة كبيرة على الصعيد الفني والإداري والاستثماري في النادي، ولتحقيق كل التطلعات للجماهير الكلباوية، مشيداً بمشروع تطوير الكرة الكلباوية الذي يعمل عليه النادي منذ الموسم الماضي، ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية للاعبين وفق خطط مدروسة ومطبقة في كبرى أكاديميات كرة القدم العالمية وبإسلوب علمي متطور.

مستوى متطور

كما تطرق اللوغاني للطفرة والمستوى الجيد الذي يقدمه الفريق الأول هذا الموسم واحتلاله المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 35 نقطة كأعلى حصاد ل«النمور» في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن شركة الكرة رسمت خطة لاستقرار الفريق للموسم القادم عبر تدعيم الصفوف ببعض العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تجديد عقود اللاعبين المميزين الذين شارفت على الانتهاء، كما أثنى اللوغاني على جهود المدرب خورخي داسيلفا، وتجديد عقده للموسم المقبل تحقيقاً للاستقرار الفني.