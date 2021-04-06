شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية في الدولة، بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، من خلال البرامج التعليمية المختلفة.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت، الثلاثاء، في المقر الرئيسي لاتحاد الكرة بدبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والدكتور منصور العور رئيس الجامعة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

تبادل تجارب

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: «يسعى اتحاد كرة القدم إلى مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية المختصة بإدارة اللعبة الشعبية، وقد وقّعنا العديد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية، فهذه العلاقات مهمة جداً لأغراض التطوير وتبادل التجارب واكتساب الخبرات، لكننا أيضاً وضعنا في خطتنا بناء جسور قوية مع مؤسساتنا الوطنية في الداخل، وأهمها التعليمية، لما لها من فائدة على الاتحاد وعناصره والمجتمع».

وتابع: «نحن على ثقة من أن منتسبي اتحاد الكرة سيستفيدون من جامعة حمدان لما لها من مكانة مرموقة ولقدراتها في التأهيل، وأيضاً لمناهجها التعليمية المتقدمة وعناصرها المؤهلة، كما نود أن نؤكد أن اتحاد الكرة يفتح كل مكاتبه لطلبة هذا الصرح العلمي المتقدم لتطبيق تجاربهم وإنجاز مشاريعهم البحثية وغيرها من الأمور التي تساعدهم على صقل مواهبهم».

بدوره، أوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أن توطيد جسور التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء بإمكانات الشباب باعتبارهم أغلى موارد الوطن والرهان الأقوى لمستقبل الإمارات.

من جهته، قال الدكتور منصور العور: تكتسب شراكتنا الاستراتيجية مع اتحاد الإمارات لكرة القدم أهمية بالغة لكونها تتيح لنا فرصة تمكين اللاعبين من الالتحاق بالتعليم العالي، عبر حزمة من البرامج الأكاديمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد محمد بن هزام الظاهري أن هذه الاتفاقية ستأتي بالنفع على اللاعبين منتسبي الاتحاد، لأنها تساعد على تطوير أداء الموظف والرياضي.