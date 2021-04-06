شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات يتسيدون عالمية أبوظبي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصد لاعبو ولاعبات الإمارات 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية و10 برونزيات، في منافسات الناشئين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي انطلقت الثلاثاء بصالة جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، وتتواصل الأربعاء بمنافسات الأساتذة.

وتقام البطولة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث شهد اليوم الأول تألقاً لافتاً للاعبي الإمارات، وشارك في المنافسات 400 لاعب ولاعبة تحت 18 عاماً من حملة الحزام الأزرق.

وحضر المنافسات المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد بوعبيد نائب رئيس لدى شركة أدنوك للتكرير، والأمين العام للاتحاد فهد علي الشامسي.

مكانة مرموقة

وقال المهندس حسين الحمادي «تحتل رياضة الجوجيتسو مكانة مرموقة في قلوب جميع أهالي الإمارات، وذلك بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي أدرك برؤيته الحكيمة أن المدارس تعد اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، حيث شجّع تعليم الجوجيتسو في المدارس الوطنية، والتي كانت الحاضنة الرئيسية لهذه الرياضة على امتداد دولة الإمارات. واليوم نحصد ثمرة هذا الإنجاز، حيث باتت الإمارات عاصمة عالمية للعبة، ووجهةً لألمع النجوم، حيث نجحت في استضافة 2000 رياضي في ظروف استثنائية يشهدها العالم لتؤكد الإمارات أنها دولة لا تعرف المستحيل».

من جهته، أكد عبدالمنعم الهاشمي أن مجتمع الجوجيتسو يعيش لحظات فرح حقيقية لعودة هذه البطولة الأهم على الساحة العالمية، مثمناً الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي أرست دعائم تطور جوجيتسو الإمارات على المستويين المحلي والآسيوي والدولي.

قائمة الذهب

فيما يلي قائمة الحاصلين على ميداليات ذهبية من لاعبي أكاديميات الإمارات: عائشة عبدالله من أكاديمية العين، شيخة فارس من أكاديمية العين، بلقيس عبدالله من أكاديمية بالمز، اليازية سلطان من أكاديمية العين، ليلى حمد من أكاديمية الجزيرة، شما النوفلي من أكاديمية الوحدة، جامعة الحمادي من أكاديمية الوحدة، البرازيلية إدورادا رييس من أكاديمية الوحدة.

محمد الشحي من أكاديمية بني ياس، راشد محمد من أكاديمية العين، فراج العولقي من أكاديمية بني ياس، سيف المنصوري من أكاديمية كوماندو جروب، إبراهيم علي المنصوري من أكاديمية الوحدة، البرازيلي كريجور دي أوليفيرا من أكاديمية بني ياس ذهبية، الأنجولي هيليو سيروديو ذهبية، الطاجيكي بلال الدين محمد.