شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لـ«يوتيوب» لحذف الفيديوهات المخالفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ( أ ف ب)

كشفت شركة «يوتيوب»، الثلاثاء، عزمها نشر تقديرات لنسبة الفيديوهات التي تُشاهد عبر المنصة التابعة لـ«جوجل»، قبل سحبها بسبب انتهاك قواعدها، كاشفة أن معدل هذه المنشورات آخذ في التراجع، ومشددة على تكثيف الجهود للتصدي لها.

وأوضحت «يوتيوب»، أن تقريرها الربعي بشأن الإشراف على المحتويات سيتضمن «معدل المشاهدات للفيديوهات المخالفة» للإشارة إلى النسبة المئوية للمشاهدات الخاصة بالمحتويات المخالفة لقواعد المنصة، وهي كانت أقل من 1 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وقالت مديرة الشؤون الأمنية في «يوتيوب» جنيفر أوكونور، خلال مؤتمر صحفي، إن «هذا الرقم منخفض جدا». وتابعت: «بطبيعة الحال نريد تسجيل رقم أدنى بعد، وفريقي يعمل ليلاً ونهاراً في هذا الاتجاه». وأوضحت، أن هذا المعدل يعني أن المضامين التي تنتهك القواعد تحصد ما بين 16 إلى 18 ألف مشاهَدة من كل عشرة آلاف مشاهَدة عبر المنصة، ولم توضح الشركة القواعد التي ستؤخذ في الاعتبار عند احتساب هذه النسبة.

وبينت أوكونور أن فرق المنصة تحدد هذا المعدل في بياناتها الداخلية منذ 2017، وهو تراجع بنسبة تقرب من 70 % بفضل استثمارات على صعيد التكنولوجيا والموارد البشرية.

وترصد أنظمة الإشراف الآلية 94 % من المضامين التي تنتهك قواعد الاستخدام، وتسحب 75 % منها، قبل أن تحصد عشر مشاهدات.

ومنذ تقريرها الأول بشأن احترام قواعدها سنة 2018، سحبت «يوتيوب» أكثر من 83 مليون فيديو، وسبعة مليارات تعليق.