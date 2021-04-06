شكرا لقرائتكم خبر عن «رسالة وداع» تكشف مذبحة تكساس المروعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

شهدت ولاية تكساس الأمريكية جريمة مروعة، بعدما أقدم شقيقان على قتل أربعة من أفراد عائلتهم قبل أن ينتحرا تنفيذاً لاتفاق عقداه، سبقت بنشر «رسالة وداع» من أحدهما، بحسب ما أعلنت الشرطة.

واكتُشفت الجثث، الاثنين، من شرطة مدينة آلن، بعد تلقيها بلاغاً من أقارب ساورتهم مخاوف بعد نشر أحد الأشقاء رسالة وداع عبر إنستجرام، غير أن الحادثة حصلت على الأرجح مساء السبت وفق السلطات.

وأوضح فرحان توحيد (19 عاماً) في رسالته، أنه عقد اتفاقاً مع شقيقه تنوير (21 عاماً) تبادلا فيه «الوعد بالانتحار، بعد قتل العائلة برمّتها»، على ما أفاد الناطق باسم الشرطة لوسائل إعلامية.

وتم التعرف إلى الضحايا المتحدرين من بنجلاديش، على أنهم الأب توحيد الإسلام (54 عاماً)، والأم إيرين إسلام (56 عاماً،) والجدة ألطف النسا (77 عاماً)، والشقيقة التوأم لفرحان، فربين توحيد (19 عاماً).

وكان الشقيقان يعانيان اضطرابات نفسية منذ سنوات، وفق ما أوضح فرحان توحيد في رسالته التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست». وعانى فرحان نفسه الاكتئاب منذ سنوات التعليم في المرحلة المتوسطة، كما تدهورت حالته أخيراً، رغم المساعدة المقدمة من العائلة.

وبحسب مقربين، طُرد فرحان من مسكن الطلاب في الأشهر الماضية، بعدما قال، إنه يعتزم قتل عائلته.

ولدى عودته إلى آلن بضاحية دالاس الشمالية، وجد شقيقه تنوير في حالة «اكتئاب وقلق اجتماعي».وقرر الشقيقان أخيراً، قتل العائلة برمّتها، قبل الانتحار. وبحسب الشرطة، اشترى تنوير أخيراً سلاحاً بصورة قانونية، وسخر في رسالته من قيود ضبط عمليات بيع الأسلحة قائلاً، إنه كذب، وأكد عدم معاناته أي اضطرابات نفسية ما سمح له باقتناء سلاح.