اخبار العالم

سياحة أبوظبي تصدر تعميماً جديداً بشأن تقديم الطعام في نهار رمضان

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بتوفير خدمة تقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، من دون تركيب الستائر أو تغطية الوجهات.

وأصدرت دائرة الثقافة والسياحة تعديلاً على التعميم، الذي أصدرته أمس، بشأن تقديم الطعام خلال فترات  الصيام في شهر رمضان، والذي كان يلزم المنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الوجهات شرطاً لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وقالت الدائرة في تعميم جديد، أصدرته اليوم، إنه تم تعديل التعميم ليتماشى مع الممارسات المعتادة بهذا الخصوص لدى المنشآت السياحية والفندقية.

ولفتت في التعديل إلى أنه يُسمح للمنشآت السياحية والفندقية بتوفير خدمة تقديم الطعام كالمعتاد خلال شهر رمضان، من دون تركيب الستائر او تغطية الوجهات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا