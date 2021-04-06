اخبار العالم

وزير الخارجية: المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لإثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ


الشارقة - اميمة ياسر -  

 

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر والسودان أبديا قدرًا كبيرًا من المرونة خلال مفاوضات سد النهضة، مُشيرًا إلى أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات لاستئناف مفاوضات سد النهضة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه مع قناة “اكسترا نيوز”، أن المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لإثيوبيا، لافتًا إلى أن الخطوة القادمة ستكون أن مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لإطلاعها على تطورات سد النهضة.

وأشار سامح شكري إلى أن الموقف الإثيوبي يكشف غياب الإرادة السياسية لدى أديس أبابا، للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا