خالد ميرى: مشروع "مستقبل مصر" يوفر 200 ألف فرصة عمل

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن مشروع مستقبل مصر الذى تفقده الرئيس السيسى صباح اليوم، يوفر 200 ألف فرصة عمل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسير بخطوات علمية مدروسة وثابتة نحو الأمام، وعلى المصريين أن يعلموا قوة بلدهم وأنها عندما تقول تفعل.

ولفت الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أن هناك 200 ألف فدان جرى زراعتها في مشروع مستقبل مصر، والرئيس السيسي شهد حصادها اليوم، موضحا أن المساحة المنزرعة ستصل إلى نصف مليون فدان مع نهاية العام.

وأردف خالد ميرى، أن من يملك قوت يومه يملك قراره ولا يمكن التأثير عليه، لافتا لاستخدام الطرق العلمية الحديثة في زراعة مشروع مستقبل مصر.

وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد.