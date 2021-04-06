شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: مشروع "مستقبل مصر" يوفر 200 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسير بخطوات علمية مدروسة وثابتة نحو الأمام، وعلى المصريين أن يعلموا قوة بلدهم وأنها عندما تقول تفعل.
ولفت الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إلى أن هناك 200 ألف فدان جرى زراعتها في مشروع مستقبل مصر، والرئيس السيسي شهد حصادها اليوم، موضحا أن المساحة المنزرعة ستصل إلى نصف مليون فدان مع نهاية العام.
وأردف خالد ميرى، أن من يملك قوت يومه يملك قراره ولا يمكن التأثير عليه، لافتا لاستخدام الطرق العلمية الحديثة في زراعة مشروع مستقبل مصر.
وكان تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.
كما التقى الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، حيث اطلع على تطورات الموقف التنفيذي والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج، داعياً لزيادة استثماراتهم في المشروع، وموجهاً بتذليل أية عقبات قد تطرأ في هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعي لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.