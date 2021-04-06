الصحة العالمية تطالب بتوزيع أكثر إنصافًا للرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - ( د ب أ )

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، بتوزيع أكثر عدالة وإنصافًا للرعاية الصحية في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وقدرت المنظمة وهى إحدى وكالات الأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرًا لها، قبل حلول يوم الصحة العالمي الذى يوافق يوم غد الأربعاء، أن نصف سكان العالم على الأقل لا يمكنهم الوصول إلى الأطباء والأدوية بأسعار معقولة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية فى بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحة العالمى أنه بعد وباء كورونا وبدلاً من تدابير التقشف فإن هناك حاجة إلى استثمارات جريئة لتمكين الأشخاص المحرومين من عيش حياة صحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى البيان: "لقد انتشرت جائحة (كوفيد-19) وسط حالة من عدم المساواة في مجتمعاتنا والفجوات في أنظمتنا الصحية".

وأضاف أن حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا حدثت بين الفقراء وأولئك الذين يواجهون التمييز أكثر من الفئات الأخرى.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق مزيد من العدالة، بما في ذلك الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية والميسورة ومعتدلة التكلفة وأنظمة الضمان الاجتماعي.