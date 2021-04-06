الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة لمشروع السيارات البديلة للتوك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار نيڤين جامع وزير التجارة والصناعة، بتشكيل لجنة تختص بوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي.

بحسب القرار، يترأس اللجنة وزير التجارة والصناعة وتشمل عضويتها كلًا من المهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة، واللواء أركان حرب مهندس محمد السيد فاضل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء مهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والنقل والإنتاج الحربي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري.

تقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضم المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وتتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المُستهدَف وذلك في موعد أقصاه سهران.