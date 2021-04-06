رئيس الجمهوريّة : أعلم جيّدًا الآجال القانونيّة... هم خرقوا الدستور ويريدون جرّي لخرقه مثلهم

اسماعيل عبد الحي - أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد على هامش زيارته إلى ولاية المنستير لإحياء الذكرى 21 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة اليوم، الثلاثاء 6 أفريل 2021، أنّه يعلم جيّدا الآجال في القانون، مشدّدا على أنّهم خرقوا الدستور ويريدون جرّه لخرقه مثلهم.

وبخصوص الحلول لمسألة المحكمة الدستورية، أشار الرئيس إلى أنّه يمكن التوصّل إلى حلول إذا خلصت النيّة، مشدّدا على أنّهم وضعوا أقفالا في كلّ نص من نصوص الدستور.

وتابع "ستعلمون الكثير ولكن واجب التحفّظ يمنعني الآن لكن أعلم جيدا ما يخططون وسأحبط أعمالهم وسأحقق أماني الشعب في العزة والكرامة... مفهوم الدولة عند البعض مفقود هكذا يعمل مجلس النواب"

وتساءل سعيّد "ماهي التشريعات التي وضعها مجلس النوّاب لتحقيق حق التونسيين في العزة والكرامة؟ "