سفينة بترولية تتعرض لعطل فني أثناء عبورها قناة السويس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

تعرضت السفينة ”RUMFORD“ – سفينة بترولية- لعطل فني، أثناء عبورها قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادر بهيئة القناة.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“، إن الملاحة لم تتوقف بسبب السفينة التي تعطلت بمنتصف القناة، حيث تعاملت على الفور قاطرات مع الموقف.

وأوضحت المصادر، أن السفينة ضمن قافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، وحدث بها عطل في الكيلو ١٣٣، ترقيم المجرى الملاحي، وتم سحبها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

وعلقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة مؤقتًا، في وقت سابق؛ نتيجة لجنوح سفينة بنمية عملاقة بالمجرى الملاحي جرى تعويمها فيما بعد.

وجنحت سفينة الحاويات التابعة لشركة أيفر غرين لتسد الممر الملاحي الذي يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم.