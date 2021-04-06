شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للتطعيم ضد كورونا في ملعب «ستاد دو فرانس» بباريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح أكبر ملعب كرة قدم في فرنسا أبوابه اليوم الثلاثاء كمركز تطعيم مؤقت ضد فيروس كورونا.

وسيتم إعطاء أكثر من 10 آلاف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 أسبوعيا في الاستاد الوطني، "ستاد دو فرانس"، الذي سيعمل لستة أيام في الأسبوع. وتم حجز نصف مواعيد التطعيم لسكان منطقة سين- سان- دوني التي تضررت بشدة جراء الجائحة والتي يقع بها الملعب. وسجلت المنطقة مؤخرا 800 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدار فترة سبعة أيام.

ورغم ذلك، قال أوريلين روسو، مدير وكالة الصحة الإقليمية، لمحطة فرانس إنفو، إن أي شخص يمكنه تلقي لقاح في الملعب إذا رغب في ذلك.