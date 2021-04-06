شكرا لقرائتكم خبر عن 1403 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1432 حالة بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء تسجيل 1403 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 239952 حالة فيما سجلت ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1373 حالة.وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1432 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 224701 حالة.