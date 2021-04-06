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تشاهدون في نشرة السومرية.. التعاقد مع المحاضرين والحوار الاستراتيجي

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بغداد - ياسين صفوان - = غدا.. استئناف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن،، وقاآني ينهي زيارة للعراق قبيل انطلاق المباحثات.
= مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين،، والكاظمي يدعو الى تطبيق بنود الموازنة بشكل عاجل.

= في اعلى حصيلة يومية.. اصابات تتخطى السبعة الاف،، والصحة تتعاقد على شراء واحد وعشرين مليون جرعة من اللقاحات.


= عطل معدات ابار في ديالى يكلف العراق مليارات الدولارات،، والنفط النيابية تطالب النزاهة بتحقيق فوري.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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