انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. التعاقد مع المحاضرين والحوار الاستراتيجي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = غدا.. استئناف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن،، وقاآني ينهي زيارة للعراق قبيل انطلاق المباحثات.
= مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين،، والكاظمي يدعو الى تطبيق بنود الموازنة بشكل عاجل.
= في اعلى حصيلة يومية.. اصابات كورونا تتخطى السبعة الاف،، والصحة تتعاقد على شراء واحد وعشرين مليون جرعة من اللقاحات.
= عطل معدات ابار في ديالى يكلف العراق مليارات الدولارات،، والنفط النيابية تطالب النزاهة بتحقيق فوري.
= في اعلى حصيلة يومية.. اصابات كورونا تتخطى السبعة الاف،، والصحة تتعاقد على شراء واحد وعشرين مليون جرعة من اللقاحات.
= عطل معدات ابار في ديالى يكلف العراق مليارات الدولارات،، والنفط النيابية تطالب النزاهة بتحقيق فوري.