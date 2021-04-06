تشاهدون في نشرة السومرية.. التعاقد مع المحاضرين والحوار الاستراتيجي

= مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين،، والكاظمي يدعو الى تطبيق بنود الموازنة بشكل عاجل.

= في اعلى حصيلة يومية.. اصابات كورونا تتخطى السبعة الاف،، والصحة تتعاقد على شراء واحد وعشرين مليون جرعة من اللقاحات.



= عطل معدات ابار في ديالى يكلف العراق مليارات الدولارات،، والنفط النيابية تطالب النزاهة بتحقيق فوري.