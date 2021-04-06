انت الان تتابع خبر الكمارك تحصي عمليات الضبط والاتلاف واعادة الأصدار خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، احصائية تضمنت مجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الأصدار وتسهيلات ادخال صهاريج الأوكسجين الطبي الداخلة عبر مراكزها الكمركية خلال شهر اذار الماضي.