انت الان تتابع خبر بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.
1998 - باكستان تجرب صاروخ متوسط المدى قادر على الوصول إلى الأراضي الهندية.
2005 - انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيسًا لجمهورية العراق وذلك لفترة انتقالية حتى وضع الدستور.
1909 - المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.
1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.
1998 - باكستان تجرب صاروخ متوسط المدى قادر على الوصول إلى الأراضي الهندية.
2005 - انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيسًا لجمهورية العراق وذلك لفترة انتقالية حتى وضع الدستور.
2010 - رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يطلب حل مجلس العموم تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة.
2016 - انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا.