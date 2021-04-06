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بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1896 - افتتاح أول دورة ألعاب أولمبية في أثينا.

1909 - المكتشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب المتجمد الشمالي.

1919 - بدء ثورة مهاتما غاندي في الهند.

1998 - باكستان تجرب صاروخ متوسط المدى قادر على الوصول إلى الأراضي الهندية.


2005 - انتخاب الزعيم الكردي العراقي جلال طالباني رئيسًا لجمهورية العراق وذلك لفترة انتقالية حتى وضع الدستور.

2010 - رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يطلب حل مجلس العموم تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة.

2016 - انتخاب عبد الرحمن السويحلي رئيسا لمجلس الدولة في ليبيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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