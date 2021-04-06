طبيبة نافالني للسلطات الروسية: من أنتم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منعت السلطات الروسية أطباء من الوصول إلى السياسي المعارض أليكسي نافالني في معسكر الاعتقال الذي تم سجنه فيه شرق موسكو.

وقالت طبيبة نافالني، أناستاسيا فاسيليفا، الثلاثاء، خارج المعسكر الواقع في بوكروف /نحو 100 كيلومتر شرق موسكو/. "من أنتم لتمنعوا أطباء من الوصول إلى شخص يحتضر؟".



وأراد مسعفون هناك من نقابة "تحالف الأطباء" المستقلة مساعدة السجين السياسي، الذي تردد أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر وشلل في ساقه وحمى وسعال.

ودعت منظمة العفو الدولية الحقوقية الرئيس فلاديمير بوتين إلى عدم ترك منافسه يموت.

وانتقد تحالف الأطباء حقيقة أن نافالني لا يتلقى رعاية طبية كافية، بعد أن نجا بصعوبة من محاولة اغتيال باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك في الصيف.

ونافالني (44 عاما) ناشط في مكافحة الفساد ومعارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا العام الماضي من عملية تسميم بـ"نوفيتشوك"، وهي مادة متلفة للأعصاب طُوّرت إبان الحقبة السوفيتية لأغراض عسكرية، أدخلته في غيبوبة.



ولدى عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني بعد تعافيه في ألمانيا، أُوقف فورا وأدانته المحكمة في قضية فساد تعود للعام 2014 يصر المعارض الروسي على أنها مسيّسة.

وسبق ذلك أن أعلنت كندا فرض عقوبات على 9 مسؤولين في الحكومة الروسية جراء قضية نافالني.