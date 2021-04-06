مجلس الوزراء السوداني يصادق على مشروع قانون يلغي مقاطعة "الكيان الصهيوني"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعد أشهر من إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين، أجاز مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة اسرائيل العائد إلى العام 1958 والذي أقرته الدول العربية وقتها. وما زال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.

قالت الحكومة السودانية في بيان إنها صوتت الثلاثاء لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون لسنة 2021 "مؤكدا على موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وانضم السودان العام الماضي لاتفاقات للمصالحة الإقليمية مع إسرائيل رعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزار مسؤولون إسرائيليون السودان.

وما زال القرار يتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان.