شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: زيارتيّ إلى السعودية والإمارات ناجحتان بكل المعايير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي:

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، أن زيارتيه إلى السعودية والإمارات مؤخراً كانتا ناجحتين، كاشفاً أنه سيعلن الأربعاء نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الأخيرة في ذي قار.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، «كانت الزيارتان الأخيرتان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات ناجحتين بكل المعايير. فحفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل أن الأخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخ العراق وإرثه وعمقه. الزيارتان كانتا بغاية الأهمية ولمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريباً على الأخوة العرب بتاريخهم وأصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح إلى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي».

من جانب آخر، قال الكاظمي «استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مزايدات إعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم أن هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية، لأنها تهم شريحة أساسية. للأسف تم تغيير الأرقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم إعداد صيغة ستعرض في الجلسة من أجل تحقيق الإنصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا».

وتابع، «لقد عملنا منذ أشهر على معالجة أزمة ومطالب أهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقاً خاصاً لأعمار ذي قار نتمنى أن يتم صرف أمواله بما يخدم أهلنا في المحافظة. إذ وبسبب ظروف معروفة وإشكالات مختلفة بعضها قانونية أصبح منصب محافظ ذي قار شاغراً، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والإدارية في المحافظة. وعليه بصرف النظر عن اسم المحافظ، أناشد أهلي في ذي قار بأن يضعوا أيديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن أيدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعاً للنهوض بواقع المحافظة».

ورأى الكاظمي، أنه «بعد إقرار مجلس النواب الموازنة، علينا جميعاً العمل وبشكل عاجل لتطبيق بنودها وخدمة شعبنا، هذا العام يجب أن يكون عاماً استثنائياً في تحويل الموازنة، رغم الملاحظات عليها إلى ورشة عمل ملموسة».

وتابع «سنعين مجلساً استشارياً في الناصرية مرتبطاً برئيس الوزراء، وسأتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل إعمار ذي قار بشكل يومي. كما سنعلن غداً نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الأخيرة في ذي قار».